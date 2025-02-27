Врачи избавили мужчину от гигантской воздушной кисты легкого

В центр фтизиатрии и пульмонологии госпитализировали 57-летнего мужчину, у которого по результатам КТ-исследования органов грудной клетки выявили гигантскую воздушную кисту левого легкого. Пациент жаловался на боли в подлопаточной области и высокую температуру.

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Больной не имел вредных привычек, но по работе часто контактировал с пылью и химическими веществами. После всестороннего обследования ему провели операцию, удалив часть легкого с воздушной кистой без повреждения ее целостности. Сложное хирургическое вмешательство выполнили торакальные хирурги Дилявер Каракаш и Руслан Каримов. Пациента выписали на шестые сутки в удовлетворительном состоянии.

В ноябре прошлого года крымские врачи уже сталкивались с подобным клиническим случаем. Такая же гигантская воздушная киста была выявлена у 44-летнего мужчины. Заболевание проявилось остро: при физической нагрузке появились боли в животе. Пациента также прооперировали.

Кстати, по статистике ВОЗ, распространенность подобного отклонения составляет 3-5 процентов среди различных патологий легких. Заболевание может протекать как с симптомами поражения дыхательной системы, так и бессимптомно. Риск осложнений одинаково велик - это дыхательная недостаточность, снижение качества жизни. А при прогрессировании болезни - смещение средостения вплоть до остановки сердца.