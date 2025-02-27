В России появится новая вакцина от ветрянки

Cреди родителей малышей набирают популярность "ветряночные" посиделки: детвору собирают вместе с больным ребенком, чтобы здоровые заразились и переболели ветрянкой. Почему-то среди родителей завирусился слух, что "естественный" иммунитет после болезни надежнее, чем после прививки.

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В 2023 году в России было 758 тыс. случаев ветряной оспы. Рост заболеваемости продолжился и в прошлом, и в этом году. Эпидемиологи говорят: мы проходим очередной эпидемический подъем.

В Нацкалендарь прививка от ветрянки не входит, и бесплатно привить ребенка удается не всем. А в частной клинике такой укол стоит 4, 5 или даже 7 тыс. рублей.

Так что вброшенная кем-то идея, что можно намеренно заразить ребенка, похоже, легла на благодатную почву.

"Некоторые родители почему-то решили, что если ребенок переболеет ветрянкой в раннем возрасте, это менее рискованно, чем если он заразится будучи подростком или старше. Некоторые даже убеждены, что естественный иммунитет после болезни работает лучше поствакцинального, - говорит доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Алексей Ртищев. - На самом деле такая практика просто опасна. Ветряная оспа может протекать тяжело, у ребенка может развиться пневмония, бактериальная инфекция кожи и даже, пусть и редко, энцефалит. Единственно правильный способ защитить малыша - это вакцинация".

Между тем

Вакцина будет

В России стартуют клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы. Прививать планируется детей начиная с девяти месяцев, - об этом "РГ"-Неделе рассказали в Сеченовском университете. Всего же в исследованиях принимают участие семь клиник Москвы, Петербурга, Самары, Саратова, Перми и Пятигорска.

Опасаться нового препарата не стоит - вакцина прошла процедуру переквалификации ВОЗ. Это означает, что доказана ее безопасность и эффективность в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

В России препарат появится благодаря сотрудничеству нашей биофармацевтической компании "Нанолек" и южнокорейской GC Biopharma.