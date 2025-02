Женщина пожаловалась на жжение в ногах и узнала о паразите в мозге

В мозг 30-летней жительницы Новой Англии, США, проник червь и стал вызывать странные ощущения в ее теле. Об этом пишет Live Science.

Женщина провела три недели в путешествии, побывала в Японии, Таиланде и на Гавайях, и в феврале вернулась домой. Тогда она впервые почувствовала жжение в ступнях. Вскоре женщина начала испытывать боль от малейшего прикосновения к ногам. Она списала все это на усталость после долгой поездки, но все равно пожаловалась на подозрительный симптом врачу. В больнице женщину попросили сдать анализы, и они не показали ничего страшного.

Тем не менее через несколько дней боль распространилась на туловище и руки женщины, у нее стала болеть голова. В больнице ей снова ничего не сказали, но заметили, что количество ее иммунных клеток увеличилось. Через неделю у женщины начали путаться мысли, и она снова оказалась у врачей, где наконец узнала свой диагноз. Проведя несколько исследований, медики выявили у женщины эозинофильный менингит — редкую форму воспаления в головном и спинном мозге, которую вызывает паразит Angiostrongylus cantonensis. К моменту обращения к врачу он уже исчез из организма женщины. Через шесть дней ее выписали из больницы.

Случай жительницы Новой Англии был описан в журнале The New England Journal of Medicine. Согласно статье, Angiostrongylus cantonensis обитают в субтропических регионах Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана, включая Гавайи. Ими могут быть заражены моллюски, слизни и улитки. Попав в организм человека, паразиты могут мигрировать в центральную нервную систему. Это вызывает головные боли, скованность шеи, рвоту, судороги и проблемы со зрением.

