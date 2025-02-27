Татьяна Голикова рассказала о масштабных планах по развитию медицины

Новые направления работы Центров здоровья; широкое применение новейших технологий, включая ИИ и ядерную медицину; "превентивная" разработка аналогов топовых лекарств - это лишь малая часть позитивных шагов, которые запланированы в рамках новых нацпроектов - "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". Об этих планах 26 февраля рассказали вице-премьер Татьяна Голикова и представители ключевых министерств на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

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«За шесть лет на выполнение задач проекта "Продолжительная и активная жизнь" будет направлено более 2 трлн рублей - это очень приличные финансовые ресурсы. Межбюджетные трансферты составят около 1 трлн рублей», — сообщила Голикова.

Новый нацпроект, конечно же, строится не с нуля, в него, как отметила вице-премьер, "естественным образом перетекли" самые важные и эффективные федеральные проекты из завершившегося в 2024 году нацпроекта "Здоровье". Так, программы помощи пациентам с сердечно-сосудистыми недугами позволили снизить смертность от сосудистых катастроф на 10%. И речь не только о высокотехнологичных операциях, которые вошли в рутинную практику в региональных и городских клиниках и стали доступны по ОМС. Не менее важна и программа долечивания таких пациентов - их обеспечивают в поликлиниках бесплатными лекарствами в течение двух лет после операции, инфаркта или инсульта.

«Благодаря этому мы улучшили выживаемость, снизили инвалидизацию, возвращаем таких пациентов к работе. И, конечно, будем продолжать расширять категории участников в этой программе, — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Если возникнет риск дефицита оригинального лекарства, его выпуск наладят внутри страны».

Продолжается и развитие онкопомощи. За последние годы улучшились показатели и по ранней диагностике рака, когда лечение наиболее эффективно, и по пятилетней выживаемости, в том числе благодаря доступности современных онкопрепаратов, подчеркнул министр. Кстати, бурно развивающаяся ядерная медицина, которая изначально формировалась как одно из направлений онкологической помощи, теперь будет применяться намного шире - для диагностики и лечения кардиологических, эндокринологических и других заболеваний.

Поворот произойдет в работе Центров здоровья, отметила Голикова. Они будут больше ориентированы на работу со здоровыми людьми - поставлена задача индивидуальной профилактики в зависимости от факторов риска у каждого пациента.

В рамках нацпроекта развития новых технологий одно из ключевых направлений - разработка новейших препаратов для импортозамещения.