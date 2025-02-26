В России появился отечественный препарат против ожирения

В мировом масштабе наблюдается рост производства медикаментов, содержащих семаглутид. В России в рамках программы импортозамещения разработан и выпущен препарат «Велгия», предназначенный для терапии ожирения и диабета. Производителем выступает фармацевтическая компания «Промомед».

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Стремление снизить вес неуклонно набирает популярность в мире. Многие, ранее поддерживавшие идеи бодипозитива, пересматривают свои взгляды на лишний вес и стремятся к нормализации массы тела.

Бодипозитив, возникший в 1960-х в США, ставил своей целью защиту прав людей с избыточным весом. К началу 2000-х он стал частью мейнстрима, активно освещался в СМИ и социальных сетях, а бодипозитив-блогеры вдохновляли многих своими историями и снимками.

Появление "Оземпика" – лекарства от диабета 2-го типа на основе семаглутида, продемонстрировавшего высокую эффективность в снижении веса и ставшего востребованным среди знаменитостей, изменило эту ситуацию.

В мире отмечается увеличение количества диагностированных случаев ожирения и сахарного диабета. Это обуславливает повышение спроса на инновационные терапевтические методы, что, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости лечения. Для обеспечения доступности лекарственных средств необходим государственный контроль за ценообразованием.

Стоит подчеркнуть, что поддержание здорового веса способствует профилактике многих заболеваний, требующих значительных финансовых затрат на лечение. Это имеет значение не только для пациентов, но и для системы обязательного медицинского страхования в России. Данный вопрос важен и для работодателей: здоровые работники демонстрируют более высокую производительность и реже нуждаются в больничных листах.

Следовательно, организация производства собственных лекарственных средств на основе семаглутида является важным шагом для улучшения здоровья населения страны. Кроме того, расширение доступа к препаратам для борьбы с ожирением способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм онкологии. Недавние исследования указывают на то, что препараты на основе семаглутида могут помогать пациентам преодолевать различные зависимости, включая никотиновую, наркотическую и алкогольную.

Ранее стало известно, помогает ли голодание во время спортивных тренировок.