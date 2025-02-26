Врачи провели артерэктомию 63-летней женщине

Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) первыми в регионе освоили артерэктомию — малоинвазивную методику восстановления кровотока в артериях ног. Об этом сообщили в минздраве региона.

Инновационная методика позволяет удалять атеросклеротические бляшки и тромбы. Такое лечение помогает пациентам с нарушением притока артериальной крови к тканям конечностей, которое может привести к боли, хромоте и даже гангрене.

Врач СОКБ №1 Александр Фоминых провёл первые две операции с использованием новой технологии под контролем ангиохирурга Алексея Барышникова.

«Революционным в методике является подход к восстановлению просвета сосуда. Специальное устройство разрушает бляшку на мельчайшие частицы, что позволяет добиться стойких результатов», — отметил Фоминых.

Одной из первых пациенток стала 63-летняя Елена Медведева, которая после операции уже на третий день была выписана из стационара. Она выразила благодарность врачам за быстрое и эффективное решение своей проблемы.

Ещё одну уникальную операцию недавно провели хирурги и гинекологи Центральной городской больницы № 7 в Екатеринбурге. Пациентке удалили гигантскую миому матки весом 15,4 кг.