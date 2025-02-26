В России выросли продажи антидепрессантов

Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы — это связано с тем, что люди стали внимательнее следить за здоровьем и чаще сдавать анализы.

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«В январе 2025 года наибольший рост показала категория антидепрессантов. Продажи увеличились на 21% в штуках и на 36% в рублях. На втором месте — микроэлементы, спрос на которые вырос на 9%», — говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», результаты есть у РИА Новости.

Аналитики отметили, что также показали рост витамины K и B — витамин K покупали чаще на 8%, витамин B — на 6%.

При этом в отношении продаж поливитаминов аналитики отметили нисходящую динамику.

«Продажи поливитаминов снизились на 27% - это наибольшее падение среди категорий», — говорится в материалах.

Также, по данным сервиса, россияне существенно снизили интерес к витамину А — на 9% по сравнению с январем прошлого года, а спрос на витамин Е просел на 17%.

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