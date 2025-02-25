Врач предостерег от победы над всеми вирусами

Борьба микромира и человека делает людей более сильными, совершенными и умными, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

Если человечество научится защищаться от всех вирусов, то начнет постепенно деградировать, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Я с ужасом думаю: не дай Бог когда-нибудь человечество так научится защищаться от микромира, что ни один вирус ему не будет опасен. Тогда придет полная беда! Мы начнем деградировать. На протяжении 3,6 млн лет с момента появления генетического кода, жизни мы развиваемся, эволюционируем. Этот регулятор все время был рядом, периодически с переменным успехом нападая на человеческую популяцию. Этот фактор помогал эволюции, а без него неизвестно, куда наша цивилизация пойдет. Борьба микромира и человека – нормальный эволюционный процесс, который делает нас более сильными, совершенными и более умными», - сказал Онищенко.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку. Роспотребнадзор на этом фоне заявил, что держит на контроле сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, новая линия ковида изучается, передает «Радиоточка НСН».