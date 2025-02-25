Врачи вылечили женщину от регулярных обмороков из-за стресса

Врачи городской клинической больницы №52 помогли пациентке, которая часто падала в обмороки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Женщина 46 лет длительное время теряла сознание. Впервые – в 14 лет при сдаче крови натощак, в дальнейшем обмороки случались несколько раз в год в душных помещениях и при эмоциональном стрессе. Пациентка неоднократно обращалась к врачу-терапевту, кардиологу поликлиники по месту жительства, обследовалась, патологии не нашли. После очередного обморока по совету знакомых обратилась на консультацию к врачу-аритмологу ГКБ №52», – рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, в медучреждении отметили, что перед потерей сознания женщина также испытывала сильную слабость и приступы страха.

«Наш врач проанализировал результаты сделанного ранее холтеровского мониторирования ЭКГ и предположил, что наиболее вероятно у пациентки вазовагальные обмороки – кратковременная утрата сознания, обусловленная рефлекторным расширением сосудов или замедлением сердечного ритма в результате повышения возбудимости вегетативной нервной системы», – пояснили в больнице.

Врачи провели специальный тест и спровоцировали у женщины типичный для нее обморок. Уточнив диагноз, специалисты спланировали лечение.

«Пациентке провели хирургическое лечение – кардионейроаблацию. Послеоперационный период прошел без осложнений, через три дня пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение терапевта и кардиолога. Спустя три месяца она вновь обратилась на консультацию к врачу-аритмологу для контроля эффективности процедуры – обмороки не повторялись. При повторном тилт-тесте спровоцировать потерю сознания или паузы в работе сердца также не удалось», – добавили в медучреждении.

Уточняется, что сейчас женщина чувствует себя хорошо, обмороки больше не повторялись.