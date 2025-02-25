Эксперты рассказали, сколько детей привили от полиомиелита в секторе Газа

Более 547 тыс. детей в секторе Газа прошли вакцинацию от полиомиелита на фоне распространения инфекции в результате боевых действий. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию 24 февраля в палестинском анклаве на третий день проведения кампании по вакцинации было привито около 90% детей от запланированной цели.

Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ проводят в секторе Газа вакцинацию около 600 тыс. детей в возрасте до 10 лет. Исследование ВОЗ показало, что в 88% проб, взятых в разных районах сектора Газа, было обнаружено наличие вируса, который быстро распространяется в условиях антисанитарии из-за разрушенной инфраструктуры.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Боевые действия продолжались до 19 января этого года, когда в Газе вступил в силу режим прекращения огня, оговоренный в соглашении, заключенном Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США.