Новый подход к оценке качества лечения подвергли критике

Пациентские сообщества просят Минздрав доработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи, так как нынешний вариант приказа не гарантирует пациентам возможность защититься в случае некачественного лечения. Как выяснила "РГ", есть вопросы и у страховщиков, которые работают с жалобами пациентов и проверяют медицинские организации.

© Российская Газета

С этого года все медорганизации в стране должны работать по клиническим рекомендациям, которые предполагают единый уровень диагностики и лечения. Но на практике не все клиники (особенно в регионах) готовы его обеспечить, и медики опасались судебных исков от пациентов. В результате было решено: работать все-таки по клинрекам, но если у пациента возникнут претензии, при проверке эксперты должны опираться на отдельно утвержденные критерии качества.

Такой подход вызвал критику уже со стороны пациентского сообщества.

"Я сомневаюсь, что клинреки можно полностью исключить из системы оценки качества медпомощи. Ведь это детальные документы, они учитывают много нюансов, возможные альтернативы и вариабельность лечения. А критерии качества - это более общие требования", - пояснил "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Сейчас сформирован четкий алгоритм ведения больного, и это работает на пациента. "Например, диагноз в стационаре должен быть поставлен за 72 часа. Это важно, если, к примеру, больной поступил в клинику накануне выходных. "Отложить" исследования на потом, как это случалось ранее, сейчас невозможно", - пояснил "РГ" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко

Зафиксировано и соблюдение правила "золотого часа" - это критически важно для пациентов с травмами, кровотечениями, инсультом, инфарктом и спасает тысячи жизней.

"Но в новом приказе нет раздела с требованиями соблюдать сроки по организации медпомощи. Получается, они становятся не важны?" - говорит советник главы страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков. - Все эти сроки, не побоюсь громких слов, написаны кровью, за ними - жизни пациентов. Вот недавний пример, трагедия во Владимире, которой могло не быть. Мальчика привезли в стационар с подозрением на аппендицит и пневмонию. В приемном отделении его осмотрел хирург, диагностики не провел, аппендицит исключил и... отправил домой. Вскоре ребенка снова привезли по скорой - уже с гнойным плевритом и сепсисом. Спасти его не удалось".

Врач приемного отделения нарушил инструкции, но в рамках нового порядка оспорить его действия невозможно.

Негативно на результатах лечения скажется и исключение из критериев качества требования соблюдать инструкции к применению лекарств.

"Получается, врач может назначать любые дозы препарата, менять схему лечения. Мы таким образом спровоцируем провал с обеспечением лекарственной терапией и онкобольных, и льготного контингента", - говорит Алексей Старченко.

Еще один спорный момент - в новой версии документа предельно упрощается описание выбора тактики и алгоритмов лечения по принципу "да" или "нет". И эти изменения также не в пользу пациентов.

"Теперь ответ в документе "да", химиотерапия проводится" - достаточен, чтобы оценить качество лечения положительно. И уже не важно, какую дозировку получает больной, правильно ли ее рассчитал доктор", - объясняет Пушков.

Диагноз в стационаре врачи должны установить в течение 72 часов, откладывать исследования на потом, как бывало раньше, сейчас нельзя/

Суть высказываемых экспертами замечаний не в том, что таких вопиющих историй при нынешней системе контроля качества работы медорганизаций не существовало. Конечно, они были. Но, по крайней мере, был четкий порядок для проверки всех этапов оказания медпомощи.

Кстати, говорят эксперты, новая версия документа может навредить и медикам.

"В стационарах теперь нет необходимости оформлять результаты первичного осмотра. Это может стать причиной неоказания необходимой медпомощи, как произошло во Владимире. Но если помощь была оказана, а с пациентом что-то случилось, и родственники обвинят врача - ему будет очень сложно доказать, что он действовал правильно", - отмечает Пушков. "Конечно, та интенсивная работа по составлению критериев качества, которая сейчас ведется, - правильная. Эти ориентиры нужно обновлять и, самое главное, расширять, потому что до недавнего времени критерии качества существовали для совершенно незначительного количества заболеваний. Но и клинические рекомендации, как более детальные, всеобъемлющие документы, сбрасывать со счетов, по меньшей мере, преждевременно", - отметил Юрий Жулев.

В Минздраве, впрочем, считают, что защитники прав пациентов сгущают краски.

"Сроки и объем проведения диагностических и лечебных процедур установлены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также порядками и положениями оказания медпомощи по различным ее видам, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностики, порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, проведения медэкспертиз, осмотров, освидетельствований, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава России в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", - говорится в комментарии Минздрава.

То есть, говоря простыми словами, нормативная база велика, действующие документы регулируют любые действия врача в медорганизации, и не позволяют ни нарушать сроки, ни действовать спустя рукава.

Впрочем, итоговый документ пока не утвержден. Дискуссия продолжается. "РГ" продолжит следить за ситуацией.