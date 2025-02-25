Как коронавирус повлиял на частоту внезапных смертей среди спортсменов

Исследователи из США и Бразилии изучили частоту внезапных остановок сердца и смертей среди молодых спортсменов в США до и после начала пандемии и пришли к выводу, что появление коронавируса и начало массового использования вакцин от COVID-19 не оказало существенного влияния на данный показатель. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале JAMA Network Open.

"В начале пандемии в СМИ активно распространялись сообщения, что молодые атлеты начали необычно часто страдать от внезапных остановок сердца и смертей, что некоторые пользователи в соцсетях связывали с вирусом или РНК-вакцинами. Мы сравнили частоту развития этих сбоев в работе сердца до и после начала пандемии и не выявили никаких значимых изменений этого показателя", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа бразильских и американских медиков под руководством профессора Университета штата Вашинготн в Сиэтле Джонатана Дрезнера при анализе данных, которые были собраны в промежутке между 2017 и 2023 гг. Национальным центром исследований катастрофических спортивных травм (NCCSIR). Данная организация была создана в 1982 году для наблюдений, как различные тяжелые травмы и инциденты в спорте влияют на здоровье атлетов, а также для разработки методов предотвращения этих повреждений.

В число подобных травм входят и различные эпизоды остановки сердца во время спортивных соревнований, которые приводят к тяжелым последствиям для здоровья атлетов или даже к их преждевременной гибели. Профессор Дрезнер и его коллеги воспользовались этим для оценки справедливости популярного в соцсетях представления, что пандемия коронавируса и массовое применение РНК-вакцин привели к резкому учащению остановок сердца у молодых атлетов и того, и другого пола.

Всего за шесть лет наблюдений медики зафиксировали 387 подобных инцидентов, половина из которых закончилась летальным исходом. Около 203 из них произошло до пандемии, тогда как 184 случая остановки сердца пришлись на время активного распространения SARS-CoV-2 по территории США. По словам исследователей, им не удалось выявить значимых различий в частоте развития остановок сердца среди спортсменов в каждом из этих двух периодов времени.

Также исследователи не обнаружили различий в уровне смертности среди молодых атлетов и свидетельств того, что провоцируемый коронавирусом миокардит способствовал учащению остановок сердца. По этой причине профессор Дрезнер и его коллеги пришли к выводу, что пандемия и РНК-вакцины не оказали существенного влияния на частоту развития внезапных остановок сердца среди молодых спортсменов и того, и другого пола.