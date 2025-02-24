Мужчина восстановил сожженный кислотой глаз

Мужчина из Великобритании, которому плеснули кислотой в лицо, восстановил зрение благодаря плаценте. Об этом пишет Metro.

© Lenta.ru

5 апреля 2023 года 43-летний Пол Ласки помогал полиции задержать преступника, который ранее ограбил его 16-летнего сына. В момент ареста злоумышленники плеснули в лицо Ласки аккумуляторной кислотой. В результате левый глаз британца буквально «расплавился». Его сразу госпитализировали. Из-за тяжелых химических ожогов роговица Ласки истлела, сожженным левым глазом он видел только тени. Однако врачи нашли способ вернуть зрение пациенту.

В течение года после травмы ему дважды пересадили роговицу из донорских глаз, а также провели новаторское лечение с использованием донорской плаценты. Врачи извлекли амниотическую мембрану и сделали из нее трансплантат для глаза. Липкая и почти прозрачная субстанция плотно прилегает к глазу, помогает залечить поверхностные повреждения и закрыть нервные окончания.

Мужчина прошел процедуру пересадки мембраны трижды. Впервые ее провели через неделю после нападения, что остановило ухудшение зрения и стабилизировало состояние глаза. Воодушевленные успехом, врачи планируют продолжить лечение Ласки стволовыми клетками, чтобы улучшить зрение на его левом глазу.

Ранее 60-летний житель Австралии едва не лишился жизни после визита к стоматологу. После удаления зуба у мужчины ухудшилось зрение, его стали мучить тошнота и головокружение. Компьютерная томография показала, что у него случилось внутримозговое кровоизлияние.