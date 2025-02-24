В России стартуют клинические исследования новой вакцины от ветрянки

В России стартуют клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы
Сеченовский университет станет одним из медучреждений, в котором начинаются клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы (в быту - "ветрянка"). В исследованиях принимают участие семь клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Перми и Пятигорска, в том числе Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Детского НКЦ инфекционных болезней ФМБА.
Вакцина появится в России благодаря сотрудничеству биофармацевтической компании "Нанолек" и южнокорейской фармкомпании GC Biopharma. Вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает ее соответствие международным стандартам эффективности и безопасности.
В Сеченовском Университете есть все необходимое для проведения широкомасштабных исследований, университет имеет более 200 разрешений на клинические исследования новых препаратов и сотрудничает со всеми ведущими фармпроизводителями.
"В настоящее время мы проводим испытания первой российской четырехвалентной вакцины против вируса папилломы человека. Появление новых эффективных отечественных вакцин позволит расширить возможности защиты нашего населения от инфекционных болезней", - рассказал "РГ" главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, замдиректора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Роман Полибин.