В России стартуют клинические исследования новой вакцины от ветрянки

Сеченовский университет станет одним из медучреждений, в котором начинаются клинические исследования новой вакцины от ветряной оспы (в быту - "ветрянка"). В исследованиях принимают участие семь клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Перми и Пятигорска, в том числе Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Детского НКЦ инфекционных болезней ФМБА.

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Вакцина появится в России благодаря сотрудничеству биофармацевтической компании "Нанолек" и южнокорейской фармкомпании GC Biopharma. Вакцина прошла процедуру преквалификации ВОЗ, что подтверждает ее соответствие международным стандартам эффективности и безопасности.

В Сеченовском Университете есть все необходимое для проведения широкомасштабных исследований, университет имеет более 200 разрешений на клинические исследования новых препаратов и сотрудничает со всеми ведущими фармпроизводителями.