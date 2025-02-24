Роспотребнадзор заявил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Конго

Эксперты Роспотребнадзора в оперативном режиме следят за информацией о вспышке неизвестного смертоносного заболевания в Демократической Республике Конго. Об этом заявила ведомственная пресс-служба.

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— По имеющейся информации, более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго. В районе города Басанкусу Экваториальной провинции распространяется лихорадка неизвестного происхождения. Более 943 случаев было выявлено с начала февраля, при этом 52 человека скончались, — говорится в сообщении.

Мониторинг проходит как по России, так и за ее пределами. Роспотребнадзор также назвал основные симптомы заболевания: лихорадка, озноб, головная боль, боль в суставах и другие.

— Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеются развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия, — говорится в публикации.

В ведомстве заверили, что информация обо всех подозрениях на заболевание на территории РФ незамедлительно передается Роспотребнадзор.

В конце прошлого года Африку охватил еще один смертельный вирус, в результате этого погибло 140 жителей Республики Конго. Специалисты не могли определить болезнь, а также назначить соответствующее лечение. Также было неизвестно происхождение нового вируса.