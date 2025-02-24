Медики спасли мужчину, который ослеп на один глаз, когда лечил насморк

Медики Восточно-Казахстанской областной больницы спасли зрение пациенту, который пытался самостоятельно лечить насморк и чуть не остался инвалидом. Об этом сообщает YK-news.

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39-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, высокую температуру, отек левого глаза и резкую потерю зрения. Выяснилось, что пациент месяц лечился от ОРВИ народными средствами.

«Промывал нос настоем ромашки, принимал корень солодки и так далее. Через неделю стало легче, выделения из носа прекратились. Обратился в больницу, только когда появилась распирающая боль в глазнице и глаз перестал видеть», — рассказали медики.

Было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве, медики обнаружили в пазухе носа кисту, которая почти полностью перекрывала дыхание. Спустя сутки к пациенту начало возвращаться зрение, мужчина идет на поправку.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли школьницу, проглотившую щетку во время чистки зубов. С помощью эндоскопического инструмента под общей анестезией врачи извлекли инородный предмет. Здоровью несовершеннолетней пациентки ничего не угрожает. Ее уже выписали домой.