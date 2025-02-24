Врачи помогли мужчине, у которого желудок сместил легкое

Врачи Истринской больницы спасли 45-летнего мужчину с тяжелой травмой, которую он получил после падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

На момент поступления в медучреждение пациент с трудом двигался и дышал. Диагностика показала, что у него закрытая травма груди и живота, перелом нескольких ребер, разрыв диафрагмы со смещением желудка в плевральную полость.

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«Левое легкое спалось, а желудок практически переместился в плевральную полость и сдавил сердце и средостение. Развился шок, и счет шел на минуты. Мы выполнили экстренную лапаротомию, низвели желудок, дренировали левую плевральную полость и ушили дефект диафрагмы», — рассказал хирург больницы Сергей Поликарпов.

По словам медика, благодаря своевременно оказанной помощи, а также отсутствию кровотечений и разрыва дыхательных путей мужчина быстро пошел на поправку.