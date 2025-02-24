Стало известно, на каком уровне находится заболеваемость ВИЧ в Петербурге

В Петербурге уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился почти на 20%
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Петербурге снизился на 19,5% в 2024 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению города Денис Гусев.
"Всего в 2024 году [в Санкт-Петербурге] было зарегистрировано 2 172 новых случая ВИЧ-инфекции. <…> Если сравнивать с 2023 годом, то было зарегистрировано 2 455 человек, то есть на 283 человека больше. Соответственно изменился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей города - в 2024 году он составил 20,6 на 100 тыс. населения, что на 19,5% меньше, чем за 2023 год", - рассказал он.
По словам специалиста, важным показателем является то, что за 2024 год в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
По структуре заболевания, как рассказал эксперт, в два раза чаще ВИЧ-инфекция регистрировалась у мужчин, чем у женщин. Кроме того, заболевание смещается в более старшую группу. Чаще ВИЧ-инфекция была выявлена у людей в возрасте 40-49 лет - 34,6% от общего количества случаев, затем в возрасте 30-39 лет - 28,9%, в возрасте 50-59 лет - 17,2%. Половой путь передачи заболевания остается лидирующим.
Гусев отметил, что за 2024 год охват тестирования людей на ВИЧ-инфекцию вырос в Петербурге на 7,6% по сравнению с 2023 годом. Обследование прошли 33% населения - более 1,8 млн человек.
"Мы каждый год принимаем план первоочередных мероприятий. Этим планом предусмотрено расширение охвата лечением, охвата тестирования, и, самое главное, это обучение медицинских работников, чтобы наши коллеги не теряли настороженность, назначали обследования по клиническим показаниям, проводили до и послетестовое консультирование. <…> Планы большие, и я надеюсь, что в 2025 году показатели будут еще лучше", - сказал он.