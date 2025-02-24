Стало известно, на каком уровне находится заболеваемость ВИЧ в Петербурге

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Петербурге снизился на 19,5% в 2024 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению города Денис Гусев.

"Всего в 2024 году [в Санкт-Петербурге] было зарегистрировано 2 172 новых случая ВИЧ-инфекции. <…> Если сравнивать с 2023 годом, то было зарегистрировано 2 455 человек, то есть на 283 человека больше. Соответственно изменился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей города - в 2024 году он составил 20,6 на 100 тыс. населения, что на 19,5% меньше, чем за 2023 год", - рассказал он.

По словам специалиста, важным показателем является то, что за 2024 год в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

По структуре заболевания, как рассказал эксперт, в два раза чаще ВИЧ-инфекция регистрировалась у мужчин, чем у женщин. Кроме того, заболевание смещается в более старшую группу. Чаще ВИЧ-инфекция была выявлена у людей в возрасте 40-49 лет - 34,6% от общего количества случаев, затем в возрасте 30-39 лет - 28,9%, в возрасте 50-59 лет - 17,2%. Половой путь передачи заболевания остается лидирующим.

Гусев отметил, что за 2024 год охват тестирования людей на ВИЧ-инфекцию вырос в Петербурге на 7,6% по сравнению с 2023 годом. Обследование прошли 33% населения - более 1,8 млн человек.