Вирусолог предупредил о возможной вспышке гриппа в России

Пик заболеваемости будет наблюдаться с конца марта по апрель.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Виктор Ларичев.

«Если говорить про вирусные инфекции, им всё равно, в какое время года [распространяться — прим. ГМ], особенно гриппу. Есть наблюдения эпидемиологов: за вспышками вируса гриппа бывает обычно два подъёма — где-то в ноябре и март-апрель. Значит, мы подходим к очередному возможному подъёму в конце марта — в апреле гриппа. Трудно сказать, почему люди больше болеют».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю показатель увеличился более чем на 7%. Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 8,3%.