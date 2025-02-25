Эксперт ответил, как должна проходить подготовка врачей

Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Согласно ему, предлагается запретить использование исключительно дистанционного обучения по программам среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

«Мы наблюдаем в последнее время некачественную подготовку медицинских работников, фармруководителей. Открывается очень много факультетов в непрофильных медицинских учреждениях и медицинских учреждениях образования, которые дистанционно или в электронным видом проводят подготовку медицинских работников. Мы считаем, что это недопустимо, заявил на пресс-подходе перед пленарным заседанием первый зампред Комитета ГД по охране здоровья», - депутат фракции «Единая Россия» Леонид Огуль.

По его словам, для ЕР это приоритетный законопроект. Акцент в нем сделан на типовую программу, где будут утверждены все те параметры, которые необходимы для того, чтобы в учебных заведениях проходила подготовка или обучение медицинских работников. Документом предлагается наделить Министерство здравоохранения правом утверждать эти программы в области охраны здоровья и фармдеятельности.

«К 1 сентября 2026 года должны быть подготовлены эти программы, которые будут контролироваться Росздравнадзором. И для того, чтобы в образовательной организации заниматься подготовкой медицинских кадров, необходимо взять это разрешение», - заявил Огуль.

Также он подчеркнул, что «подготовка врачей должна проходить у кровати больного, у операционного стола».

«И, конечно же, не должно быть обучение только дистанционно или электронным методом. Это исключено. На эту болезненную тему и очень важную проблему», - обратил внимание Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, добавил парламентарий.

По его словам, до 1 сентября 2025 года Правительство подготовит законопроект об утверждении федеральных программ по подготовке медицинских кадров.