Может ли коронавирус во время беременности вызвать аутизм у ребенка

Беременным женщинам, планирующим завести ребёнка, рекомендуется сделать прививку от коронавируса, чтобы предотвратить возможные осложнения у малыша после рождения. Об этом сообщили российские эксперты, комментируя исследование американских учёных о повышенном риске развития аутизма у детей женщин, заразившихся коронавирусом во время беременности.

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По словам вирусолога, академика РАН Сергея Нетесова, для обеспечения нормального развития плода будущим мамам следует соблюдать дополнительные рекомендации.

«Прежде всего, перед зачатием ребёнка нужно проверить наличие антител к коронавирусу. Если их нет, я бы посоветовал сначала привиться "Спутником" и только через два-три месяца планировать беременность. Официальных рекомендаций в России ещё нет, но в Европе и Америке этот вопрос активно обсуждается», — говорит эксперт в интервью РБК.

Комментируя результаты исследования, специалист акцентировал внимание на различиях в протекании болезни у девочек и мальчиков.

«Что касается других исследований, опубликованных в 2023 году, то да, различия есть, причём обычно у мальчиков. У девочек разница почти отсутствует. Однако мальчики более уязвимы к инфекциям, особенно мужского пола. Это наблюдалось и в случае других инфекций», — поясняет специалист.

Нетесов также напомнил о существовании около 20 TORCH-инфекций, влияющих на течение беременности. Среди них вирусы краснухи, цитомегаловирус, токсоплазма и другие. Все они по-разному воздействуют на организм матери и ребёнка, поэтому существуют специальные рекомендации для женщин, желающих зачать и родить здорового ребёнка. Эксперт считает вполне объяснимым включение SARS-CoV-2 в этот список.

«Однако последствия от него не столь серьёзны, как, например, от краснухи, цитомегаловируса или токсоплазмы. Как отмечалось ранее, неврологические нарушения встречаются в два-три раза чаще при наличии заболевания во время беременности, а также может наблюдаться небольшое отставание в развитии. Однако это отставание обычно исчезает через некоторое время», — добавляет Нетесов.

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