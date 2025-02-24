Может ли коронавирус во время беременности вызвать аутизм у ребенка

Вирусолог оценил риск аутизма плода из-за коронавируса во время беременности
Беременным женщинам, планирующим завести ребёнка, рекомендуется сделать прививку от коронавируса, чтобы предотвратить возможные осложнения у малыша после рождения. Об этом сообщили российские эксперты, комментируя исследование американских учёных о повышенном риске развития аутизма у детей женщин, заразившихся коронавирусом во время беременности.
По словам вирусолога, академика РАН Сергея Нетесова, для обеспечения нормального развития плода будущим мамам следует соблюдать дополнительные рекомендации.
«Прежде всего, перед зачатием ребёнка нужно проверить наличие антител к коронавирусу. Если их нет, я бы посоветовал сначала привиться "Спутником" и только через два-три месяца планировать беременность. Официальных рекомендаций в России ещё нет, но в Европе и Америке этот вопрос активно обсуждается», — говорит эксперт в интервью РБК.
Комментируя результаты исследования, специалист акцентировал внимание на различиях в протекании болезни у девочек и мальчиков.
«Что касается других исследований, опубликованных в 2023 году, то да, различия есть, причём обычно у мальчиков. У девочек разница почти отсутствует. Однако мальчики более уязвимы к инфекциям, особенно мужского пола. Это наблюдалось и в случае других инфекций», — поясняет специалист.
Нетесов также напомнил о существовании около 20 TORCH-инфекций, влияющих на течение беременности. Среди них вирусы краснухи, цитомегаловирус, токсоплазма и другие. Все они по-разному воздействуют на организм матери и ребёнка, поэтому существуют специальные рекомендации для женщин, желающих зачать и родить здорового ребёнка. Эксперт считает вполне объяснимым включение SARS-CoV-2 в этот список.
«Однако последствия от него не столь серьёзны, как, например, от краснухи, цитомегаловируса или токсоплазмы. Как отмечалось ранее, неврологические нарушения встречаются в два-три раза чаще при наличии заболевания во время беременности, а также может наблюдаться небольшое отставание в развитии. Однако это отставание обычно исчезает через некоторое время», — добавляет Нетесов.
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