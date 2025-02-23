В 40 российских регионах зафиксирована вспышка свинки

В Курской области зафиксирована вспышка эпидемического паротита (свинка), что стало первым подобным случаем в регионе за последние 36 лет. Болезнь имеет длительный инкубационный период — 21 день, поэтому точное количество заболевших пока установить невозможно. На данный момент эпидемия охватила 40 российских регионов.

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В связи с этим в Роспотребнадзоре Тюменской области отметили, что на территории области не зафиксировано случаев эпидемического паротита как в 2024 году, так и в первые месяцы 2025 года.

Тем не менее, в Тюменской области наблюдается ухудшение общей эпидемиологической ситуации. В связи с увеличением заболеваемости среди детей и взрослых в школах и детских садах вводятся карантинные меры. Роспотребнадзор подтверждает, что показатели заболеваемости растут, однако пороговые значения пока не превышены.

Педиатры также отмечают рост числа заболеваний скарлатиной среди детей, особенно в возрасте 3–10 лет. Основными симптомами скарлатины являются высокая температура, ангина и ярко-красная сыпь по всему телу, пишет издание 72.ru.

Ранее в России с заявили о снижении числа пьющей молодежи. Также врач рассказала обо всех последствиях самолечения.