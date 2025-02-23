В российском регионе ввели карантин из-за смертельной болезни

В Самарской области зафиксировали вспышку опасной инфекции — лептоспироза. Недуг также называют водной лихорадкой или болезнью Васильева-Вейля. Он представляет смертельную опасность.

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Лептоспироз выявили у животных на ферме в селе Маза. Территория в радиусе одного километра от эпизоотического очага является карантинной зоной, сообщает 63.RU.

Эта инфекция вызывает интоксикацию, пневмонию, легочное кровотечение, параличи и разрушение клеток мышечной ткани. Кроме того, она поражает многие органы. У зараженных краснеют глаза, появляются сыпь, рвота, диарея и желтуха.

В эпизоотический очаг запрещено заходить людям. Животных ввозить и вывозить тоже нельзя, кроме как на убой. Весь больной скот запретили купать в водоемах и отводить их туда попить воды.

Ранее в Бурятии, республике Алтай и Свердловской области выявили метапневмовирус.