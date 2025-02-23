Хирурги удалили редкую опухоль, которая чуть не выдавила глаз юной россиянке

Врачи из Российской детской клинической больницы спасли 12-летнюю школьницу из Татарстана с редкой опухолью в глазной впадине. Новообразование заметили, когда оно стало смещать глаз из орбиты. При этом оно быстро росло, и девочка рисковала полностью потерять зрение. Рассказываем, что было дальше.

© Секрет Фирмы

Что случилось

Девочку с диагнозом «сосудистая мальформация орбиты» отправили из Татарстана в РДКБ.

Однако московские врачи не подтвердили этот диагноз.

Они выяснили, что опухоль глазной орбиты активно снабжается кровью из глазной и верхнечелюстной артерий.

Что было дальше

Врачи решили прооперировать девочку. Сложность была в том, опухоль располагалась в глубине глазной впадины и прилегала к зрительному нерву.

Если бы его повредили, девочка могла полностью ослепнуть.

К операции привлекли разных специалистов — челюстно-лицевых хирургов, нейрохирурга и офтальмолога.

В итоге опухоль удалось успешно вырезать. Это оказалась ангиоидная гистиоцитома — доброкачественное новообразование, которое невозможно вылечить никак, кроме как операцией.

После хирургического вмешательства девочка не только полностью сохранила зрение, её глаз сохранил подвижность, а его смешение вперёд уменьшилось, сообщили врачи.

Ранее врачи рассказали про школьника из Воронежа, который 5 лет жил с куском металла в носу. Инородное тело обнаружили, после того как у школьника потёк гной из носа.