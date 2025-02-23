Хирурги удалили редкую опухоль, которая чуть не выдавила глаз юной россиянке

Редкая опухоль чуть не выдавила глаз юной россиянке. Что сделали врачи
Врачи из Российской детской клинической больницы спасли 12-летнюю школьницу из Татарстана с редкой опухолью в глазной впадине. Новообразование заметили, когда оно стало смещать глаз из орбиты. При этом оно быстро росло, и девочка рисковала полностью потерять зрение. Рассказываем, что было дальше.
Что случилось
Девочку с диагнозом «сосудистая мальформация орбиты» отправили из Татарстана в РДКБ.
Однако московские врачи не подтвердили этот диагноз.
Они выяснили, что опухоль глазной орбиты активно снабжается кровью из глазной и верхнечелюстной артерий.
Что было дальше
Врачи решили прооперировать девочку. Сложность была в том, опухоль располагалась в глубине глазной впадины и прилегала к зрительному нерву.
Если бы его повредили, девочка могла полностью ослепнуть.
К операции привлекли разных специалистов — челюстно-лицевых хирургов, нейрохирурга и офтальмолога.
В итоге опухоль удалось успешно вырезать. Это оказалась ангиоидная гистиоцитома — доброкачественное новообразование, которое невозможно вылечить никак, кроме как операцией.
После хирургического вмешательства девочка не только полностью сохранила зрение, её глаз сохранил подвижность, а его смешение вперёд уменьшилось, сообщили врачи.
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