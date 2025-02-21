Хирурги провели операцию пациентке с весом 195 килограммов

Оперировать пациентов с огромным весом сложно - стандартное медоборудование не рассчитано на такие параметры человеческого тела. Поэтому когда 25-летняя жительница Подмосковья обратилась к гинекологам с болями внизу живота, и стало ясно, что ей потребуется оперативное вмешательство, было решено направить ее в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В этом медучреждении есть все необходимое, чтобы помогать пациенткам размера "плюс плюс сайз".

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«Молодая женщина имела 195 кг веса, а индекс массы тела - более 70, в связи с чем полноценная хирургическая помощь ей могла быть оказана только в стенах медицинского учреждения, специализирующегося на подобных случаях. Нормальным индексом массы тела является цифра до 25, на пациентов с параметрами до 30-35 или чуть большими рассчитано медицинское оборудование».

При оказании помощи пациентам с ИМТ более 70 врачи сталкиваются с рядом сложностей: невозможно использовать некоторые виды диагностики, нет соответствующего оборудования для размещения пациентов с таким высоким весом. Во время самой операции тоже много сложностей - например, из-за большого количества жировой ткани затруднен доступ ко внутренним органам. К счастью, пациентка была вовремя направлена в МОНИИАГ.

«Мы выявили у нее образование правого яичника, вызывавшее боли, и успешно удалили его малоинвазивным вмешателььством», — рассказал "РГ" руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов, проводивший операцию уникальной пациентке.

Операция прошла хорошо, сегодня девушка уже выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщили врачи, детородная функция пациентки не пострадала и в дальнейшем, если она нормализует вес, она сможет стать матерью.