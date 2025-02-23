На вопросы по новым критериям качества оказания медпомощи ответили

В Минздраве ответили на вопросы по новым критериям качества оказания медпомощи
Минздрав России подготовил проект приказа, которым устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи. Документ вызвал много вопросов как со стороны пациентских организаций, так и медицинских страховых компаний. В министерстве сегодня дали пояснения по готовящимся изменениям.
Новые критерии оценки качества оказания медицинской помощи были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и успешно используются при лечении, в том числе онкологических заболеваний. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, охватывающих более 80% заболеваний и состояний.
«При проведении экспертизы качества эксперт, специалист проверяет соответствие предоставленной пациенту медицинской помощи утвержденным критериям оценки качества и положениям нормативных правовых актов, выявляет нарушения, оценивает своевременность диагностики и лечения, правильность выбранных методов, оценивает степень достижения запланированного результата», — поясняют в Минздраве.
В министерстве подчеркивают: само неисполнение критериев не является нарушением, они используются при проведении экспертизы качества. А соблюдение сроков и объема проведения диагностических и лечебных процедур являются строго обязательными.
«Соответствие оказываемой медицинскими работниками помощи пациентам вышеуказанным критериям (в отличие от клинических рекомендаций) - это предмет контроля качества и безопасности медицинской деятельности и обязательно учитывается при организации экспертизы, — поясняют в Минздраве. — Сегодня клинические рекомендации содержат алгоритм порядка оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему в клинических рекомендациях методов диагностики и лечения, схем лекарственной терапии. Именно врач подбирает наиболее подходящие пациенту методы лечения с учетом его состояния или направляет пациента в другую медицинскую организацию, в том числе федеральную».
В Министерстве говорят, что клинические рекомендации не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения - индивидуально для конкретного пациента, с учетом его особенностей.
Одно из критических замечаний со стороны пациентских сообществ заключалось в том, что в проекте критериев качества не указаны сроки при проведении диагностики, установки предварительного и окончательного диагноза, а также начала лечения.
В Минздраве возражают:
«Сроки и объем проведения диагностических и лечебных процедур установлены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, а также соответствующими порядками оказания медицинской помощи, положениями об организации оказания медицинской помощи по ее видам, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, порядками проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинского освидетельствования, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава России в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"».
То есть нарушать сроки оказания всех видов медицинской помощи медикам по-прежнему будет нельзя.