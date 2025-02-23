На вопросы по новым критериям качества оказания медпомощи ответили

Минздрав России подготовил проект приказа, которым устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи. Документ вызвал много вопросов как со стороны пациентских организаций, так и медицинских страховых компаний. В министерстве сегодня дали пояснения по готовящимся изменениям.

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Новые критерии оценки качества оказания медицинской помощи были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и успешно используются при лечении, в том числе онкологических заболеваний. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, охватывающих более 80% заболеваний и состояний.

«При проведении экспертизы качества эксперт, специалист проверяет соответствие предоставленной пациенту медицинской помощи утвержденным критериям оценки качества и положениям нормативных правовых актов, выявляет нарушения, оценивает своевременность диагностики и лечения, правильность выбранных методов, оценивает степень достижения запланированного результата», — поясняют в Минздраве.

В министерстве подчеркивают: само неисполнение критериев не является нарушением, они используются при проведении экспертизы качества. А соблюдение сроков и объема проведения диагностических и лечебных процедур являются строго обязательными.

«Соответствие оказываемой медицинскими работниками помощи пациентам вышеуказанным критериям (в отличие от клинических рекомендаций) - это предмет контроля качества и безопасности медицинской деятельности и обязательно учитывается при организации экспертизы, — поясняют в Минздраве. — Сегодня клинические рекомендации содержат алгоритм порядка оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему в клинических рекомендациях методов диагностики и лечения, схем лекарственной терапии. Именно врач подбирает наиболее подходящие пациенту методы лечения с учетом его состояния или направляет пациента в другую медицинскую организацию, в том числе федеральную».

В Министерстве говорят, что клинические рекомендации не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения - индивидуально для конкретного пациента, с учетом его особенностей.

Одно из критических замечаний со стороны пациентских сообществ заключалось в том, что в проекте критериев качества не указаны сроки при проведении диагностики, установки предварительного и окончательного диагноза, а также начала лечения.

В Минздраве возражают:

«Сроки и объем проведения диагностических и лечебных процедур установлены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, а также соответствующими порядками оказания медицинской помощи, положениями об организации оказания медицинской помощи по ее видам, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, порядками проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинского освидетельствования, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава России в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"».

То есть нарушать сроки оказания всех видов медицинской помощи медикам по-прежнему будет нельзя.