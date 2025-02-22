Курские медики смогли удалить опухоль через небольшие проколы

Курские медики впервые провели двухзональным миниинвазивным доступом операцию Льюиса
В Курском онкологическом научно-клиническом центре имени Г.Е. Островерхова прошла операция по удалению злокачественного образования пищевода через небольшие проколы.
Операция Льюиса считается «золотым стандартом» в хирургическом лечении рака нижнего и среднего отделов пищевода. Традиционно она выполняется из комбинированного открытого доступа к органам брюшной полости и грудной клетки. Однако врачи Курского онкоцентра уже два года применяют малоинвазивные подходы и абдоминальный этап (на органах брюшной полости), выполняется лапароскопически.
Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Уверен, что успешно проведенная операция Льюиса торако-лапароскопическим доступом – это только часть наших нововведений, сделанных в этом году. Безусловно, будем работать над тем, чтобы в будущем все аналогичные операции осуществлять именно таким доступом, так как пациенты его переносят значительно легче, — рассказал главный врач Центра Углеша Станоевич.