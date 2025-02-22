Курские медики смогли удалить опухоль через небольшие проколы

В Курском онкологическом научно-клиническом центре имени Г.Е. Островерхова прошла операция по удалению злокачественного образования пищевода через небольшие проколы.

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Операция Льюиса считается «золотым стандартом» в хирургическом лечении рака нижнего и среднего отделов пищевода. Традиционно она выполняется из комбинированного открытого доступа к органам брюшной полости и грудной клетки. Однако врачи Курского онкоцентра уже два года применяют малоинвазивные подходы и абдоминальный этап (на органах брюшной полости), выполняется лапароскопически.