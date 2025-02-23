Почему летучие мыши вновь стали разносчиками коронавируса

Не так давно открыли новую разновидность коронавируса. И это HKU5-CoV. Но почему именно летучие мыши снова стали виновниками этого?

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Летучие мыши относятся к рукокрылым. Они могут носить в своём организме вирусы, не испытывая при этом никаких проблем со здоровьем. Кроме того, в целом они переносят больше зоонозных патогенов, чем остальные млекопитающие.

Чтобы организм в целом был здоровым, он должен себя поддерживать в состоянии равновесия. То есть гомеостаза. Вирус Эбола, SARS-CoV и прочие новые вирусы, которые переносятся летучими мышами, высокопатогенны для человека. В то же время у самих летучих мышей никаких симптомов или признаков болезни обычно не наблюдается или они минимальны. Новые исследования продемонстрировали, что причина может быть в наличии у этих животных механизмов, позволяющих производить тонкую настройку между между защитными реакциями и способностью иммунитета не реагировать на «чужое».

В результате вирусы в организме летучих мышей могут видоизмениться. Это приведёт к появлению нового возбудителя, способного вызвать в дальнейшем болезнь у людей.