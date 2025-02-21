Врачи провели пересадку печени раненому бойцу СВО

В центре трансплантологии Челябинской областной клинической больницы провели операцию по пересадке донорской печени 42-летнему бойцу СВО, который узнал о тяжелом недуге после ранения. В апреле 2023 года рядом с ним взорвался дрон. В госпитале мужчину подлатали, но при обследовании поставили страшный диагноз - цирроз печени неясной этиологии.

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Большую половину своей жизни Владимир провел в погонах. Еще во время срочной службы в армии успел повоевать на второй чеченской. После демобилизации устроился в милицию, охранял территорию ЗАТО Снежинск. А в октябре 2022 года отправился в зону СВО, где и получил ранение при выполнении боевой задачи.

Врачебная комиссия пришла к выводу, что помочь может только пересадка донорского органа, поставив его в лист ожидания единственного на Южном Урале центра трансплантологии при ЧОКБ.

«Если честно, был немного не готов, что так быстро найдется подходящая печень, в листе ожидания я был всего 15 дней, а потом позвонили и вызвали на операцию», — поделился заново родившийся мужчина.

Операция по трансплантации печени одна из самых сложных в хирургии. Обычно она длится от шести до десяти часов и проходит в несколько этапов. Поэтому задействуют несколько хирургических бригад - в том числе сосудистых хирургов, микрохирургов, а также анестезиологов и операционных сестер.

«Все 35 операций по трансплантации печени в нашей клинике проведены успешно, — сообщил главврач Дмитрий Альтман. — Поэтому есть уверенность, что все закончится хорошо. Этот парень, который воевал, имеет ряд серьезных ранений, в том числе незаживающих. Мы надеемся, что после операции его раны эти начнут затягиваться. Ведь очень многие процессы, в том числе процессы репарации, зависят от нормального функционирования печени».

По словам завотделением хирургии Болата Сарсенбаева у развития цирроза печени может быть множество причин.

«Чаще всего это декомпенсированный цирроз в исходе аутоиммунных или вирусных гепатитов, есть некоторые показания при онкологии, есть группа паразитарных заболеваний, — поясняет врач. — При терминальной стадии цирроза, когда другие методы лечения уже провести невозможно, трансплантация остается единственным способом спасения жизни пациента».

Для Владимира все закончилось хорошо.