Доктора спасли пациента с инфарктом после двух остановок сердца

Бригада скорой помощи в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) реанимировала 45-летнего мужчину, у которого дважды остановилось сердце.

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У мужчины поочерёдно произошли две клинические смерти — первая у него дома, вторая на подъезде к стационару, сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов, передаёт URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

Фельдшеры прибыли на вызов к пациенту, диагностировали острый инфаркт миокарда и провели сердечно-лёгочную реанимацию и дефибрилляцию, восстановив ритм сердца.

В машине скорой пациент был в стабильном состоянии, однако на подъезде к приёмному отделению его сердце вновь остановилось. Благодаря усилиям бригады врачей приёмного отделения, мужчину вновь удалось реанимировать, после чего та же бригада скорой доставила его в окружной кардиодиспансер, где его успешно прооперировали.

Ранее московские врачи спасли мужчину, сердце которого останавливалось 25 раз за сутки.