В России внедрили новую методику лечения свищей влагалища и прямой кишки

В Клинике урологии Сеченовского Университета начали применять новую методику лечения сложных пузырно-влагалищных и уретро-прямокишечных свищей. Она показала 100% эффективность. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

© Газета.Ru

Свищ – это полый канал, соединяющий полости тела с внешней средой или внутренние органы между собой. Лечение сложных пузырно-влагалищных и уретро-прямокишечных свищей является одним из вызовов в современной урологии. Как правило, подобные сообщения между мочевыми, половыми и кишечными путями возникают как осложнения после операций на матке и предстательной железе.

Коррекция пузырно-влагалищной фистулы завершается выздоровлением всего у 7-8 из 10 женщин. Что касается уретро-прямокишечных свищей, то каждый второй мужчина будет оперирован повторно, а многие – многократно.

«Столь низкая эффективность обусловлена не только техническими трудностями реконструкции, связанными со сложностью доступа к глубоко расположенным органам малого таза. Основным фактором риска рецидива становится моча, которая просачиваясь сквозь микропоры в швах, в течение первых 10 дней после операции запускает формирование рецидивных фистул», – пояснил «Газете.Ru» один из руководителей направления, профессор, заведующий урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского Университета Михаил Еникеев.

В настоящий момент в ходе лечения мочевой пузырь, влагалище или прямая кишка ушиваются в несколько противоположно направленных рядов, а между органами располагается прокладка из дополнительных тканей. Но этих конструкций бывает недостаточно, чтобы противостоять «токсичному» действию мочи. Только полное осушение мочевого пузыря на 2-3 недели (срок, необходимый для заживления дефектов органов) может гарантировать хирургам и пациенту полное выздоровление.

Урологи Сеченовского Университета предложили двухэтапное лечение: билатеральная нефростомия и блок мочеточников. Накануне операции пациентам устанавливают нефростомы для отвода мочи из почек. Для полного осушения мочевого пузыря мочеточники блокируются катетерами с баллончиками, что обеспечивает отток мочи наружу, минуя мочевой пузырь.

Следующим этапом выполняется операция по устранению свищей уже в «комфортных» условиях «сухого» мочевого пузыря. Через 2-3 недели после операции у пациента извлекают дренажи и выписывают на реабилитацию по месту жительства.