Доберется ли новый коронавирус до России

Попадание в Россию открытого в Китае нового коронавируса летучих мышей зависит от его свойств, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, конкретные выводы пока делать рано.

Зависит от того, насколько он заразен, насколько он стабилен. насколько инфекция, возникнув в популяции, может удержаться в популяции. Зависит от того, как он меняется, выделяется, размножается. Таких данных мы еще не имеем. Говорить о чем-то с полной точностью мы не можем. Вирусов очень много. Если при обнаружении нового вируса мы будем тревожиться — это будет неправильно. Есть специальные службы, которые нас оповещают, — подчеркнул Альтштейн.

Ранее китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши. Он опасен для людей и может заражать их так же, как и COVID-19. Выявленный вирус — это новая линия коронавируса HKU5. Его обнаружили в Гонконге у японского нетопыря. Исследователи отделения Академии наук Китая проверили находку в лаборатории Гуанчжоу. Помощь им оказывали специалисты Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.