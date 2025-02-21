Эксперт ответил, грозит ли миру пандемия нового коронавируса

Открытый в Китае новый коронавирус летучих мышей не вызовет очередную пандемию, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, подобные свойства у коронавирусов появляются редко.

Коронавирусов летучих мышей очень много. Они не все еще достаточно хорошо изучены. Появление нового коронавируса не означает новой пандемии. Такие свойства у вирусов появляются редко, чтобы они распространились по миру. По этому пандемии бывают относительно редко. Вероятность пандемии нового коронавируса невелика. Нужно ждать результатов изучения этого вируса. Оснований для паники нет, — считает Альтштейн.

Ранее китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши. Он опасен для людей и может заражать их так же, как и COVID-19. Выявленный вирус — это новая линия коронавируса HKU5. Его обнаружили в Гонконге у японского нетопыря. Исследователи отделения Академии наук Китая проверили находку в лаборатории Гуанчжоу. Помощь им оказывали специалисты Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

До этого врач Маргарита Дьяконова назвала неприятные долгосрочные последствия коронавируса. По ее словам, к ним относятся выпадение волос, обонятельная и вкусовая дисфункция, тревога, депрессия и нарушения сна.