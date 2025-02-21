Технологии 3D-протезирования костей будут развивать ради бойцов СВО

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко в ходе осмотра выставки на Форуме будущих технологий призвал ученых развивать производство имплантов биологических тканей и 3D-протезирования костей для участников специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сейчас в условиях СВО, когда очень много требуется как раз операций по реабилитации и созданию имплантов для восстановления потерянных частей кости, конечностей, мне кажется нужно ускориться. Давайте, чтобы бюрократия не мешала. Вам что нужно для испытаний? Может быть пока на животных, в вивариях это сделаем", - сказал Чернышенко, осматривая 3D-протезы на стенде Газпромбанка.

Банк представил разработки двух российских проектов "Прокерамика" и "М-Шейп": титановые и стальные протезы межпозвоночных дисков, напечатанные при помощи 3D-технологий и выращенные на 3D-принтере импланты биологических тканей. В частности, из биоинертной керамики предполагается воссоздавать кости конечностей, части челюсти и черепа. По оценкам профессора, вице-президента Газпромбанка Алексея Федорова, понадобится около года отработки технологий и несколько лет на медицинскую сертификацию.

"Если можно будет ускорить, найти медицинского партнера, который помог бы пройти быстрее, то коллегам бы это очень сильно помогло", - сказал он. "Давайте с Курчатовским институтом поговорим и как можно быстрее попытаемся эту технологию применить. Минздраву тоже дадим поручение, чтобы побыстрее помогли эту технологию сертифицировать", - добавил Чернышенко.

Курчатовский институт в свою очередь продемонстрировал на выставке полимерные материалы для медицинского применения, авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и другие разработки.

Также на стенде Москвы Чернышенко обратил внимание на медицинские технологии.

"Помимо создания технологий для комфортной городской среды, где, как я вижу, вы молодцы, все делаете, все-таки вот это направление, связанное с керамическими имплантами для восстановления костных материалов, крайне востребовано с учетом большого количества пациентов, которые в этом нуждаются, наших героев СВО. Поэтому у меня огромная просьба: в кооперации и с индустриальными партнерами, и с нашими федеральными министерствами давайте найдем способ быстрого выхода на рынок", - призвал замглавы правительства. "Есть, хорошо", - ответил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Химический нацпроект

Минпромторг России на форуме представил национальный проект "Новые материалы и химия". На стенде министерства размещены разработки и образцы по четырем направлениям нацпроекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. В числе экспонатов показали абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически пораженные участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека.

"Совместная работа представителей науки, бизнеса и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России - национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Выставка Форума будущих технологий показывает яркие примеры такого взаимодействия. На ней представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал", - подчеркнул Чернышенко.

О форуме

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоялся при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - Сбер, стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт". ТАСС выступает информационным партнером форума.