Китайские врачи обнаружили за глазом пациентки пять контактных линз

В Китае офтальмологи сделали неожиданное открытие, обнаружив за глазом пациентки пять потерянных контактных линз. Пациентка, страдавшая от заболевания, называемого гемифациальной атрофией (атрофией мягких тканей лица), обратилась в клинику для лечения.

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Планируя восстановить объём области вокруг левого глаза пациентки, на рентгене хирурги заметили контактные линзы. Женщина носила линзы несколько лет, но считала, что они выпали.

Гемифациальная атрофия позволила линзам оставаться незамеченными, поскольку не было никаких заметных симптомов. Если бы линзы не были найдены, они могли бы вызвать повреждение роговицы или привести к инфекции.

«Этот случай является первым подтверждённым случаем обнаружения нескольких контактных линз внутри конъюнктивы», — сказано в материале издания Oddity Central.

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