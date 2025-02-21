Эксперт предложил запретить аборты в частных клиниках

Запрет проведения абортов в частных клиниках поддержал член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, врач Олег Забродин. Также он считает, что коммерческие организации необходимо научить работать по законам государственных больниц, в противном случае – запретить в них проведение абортов полностью. Об этом он рассказал в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург.

«Как правило, женщина понимает все, если ей правильно и красиво объяснить. Красиво не в смысле с интонациями, а стройно, понятно – то чаще всего она отказывается от своего решения. Если мы частные клиники не заставим работать по государственным законам , тогда проще вообще запретить там аборты», – сказал Олег Забродин.

Врач считает, что в частных клиниках сейчас сделать аборт проще, а в государственных больницах женщины чаще сохраняют беременность после беседы со специалистами.

«Я точно знаю, что в частной клинике легче сделать аборт. Только потому, что в них ограничений гораздо меньше. Хотя человек тот же самый. Женщина идет в частную клинику, потому что ей отказали в государственной, так как нет медицинских показаний. А личное желание может исчезнуть. В государственных клиниках в штате есть психолог и психотерапевт, которые могут эффективно помочь, разъяснив все проблемы. Там ничто не связано с платными услугами и если врачи решили, что аборт необходим, значит, необходим», – отметил Забродин.

По его словам, врачи соглашающиеся провести аборт по не медицинским показаниям не думают о человеке и о последствиях аборта. Тема абортов активно обсуждается среди политиков, врачей и священнослужителей. Так, депутат Государственной думы РФ Жанна Рябцева хоть и против абортов, но предлагает говорить о них на уроках секс-просвещения, а также поддерживает запрет проведения абортов в частных клиниках. А старший священник Храма на Крови, протоиерей Максим Миняйло отдельно отметил необходимость защиты ребенка, в том числе и от абортов.