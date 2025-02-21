Врач развеял мифы о малоинвазивной хирургии

Доктор медицинских наук, профессор руководитель хирургической клиники Европейского медицинского центра (ЕМС) Алексей Чжао рассказал о заблуждениях, связанных с малоинвазивной хирургией.

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«На самом деле при минимально инвазивных операциях под контролем видеолапароскопии или при робототехнических операциях в 3D-варианте врачи видят участок операции значительно лучше, чем обычным глазом», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, такой тип операций позволяет увеличивать изображение в 20 раз и даёт возможность хирургу с более высокой точностью выполнять все необходимые манипуляции.

Также эксперт отметил, что малоинвазивные операции внедрялись в медицинскую практику для сокращения периода реабилитации.

«А ещё малоинвазивные операции связаны с меньшим количеством осложнений», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что в Российском обществе хирургов (РОХ) создали экспертную комиссию по противодействию использованию спорных и сомнительных хирургических технологий.