Роспотребнадзор выявил мутацию вируса птичьего гриппа

Роспотребнадзор обнаружил мутацию вируса гриппа в Сахалинской области, которая может увеличивать способность вируса заражать организм млекопитающих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном ведомстве указали, что все вирусы, которые выделили в прошлом году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b и не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости. Однако исключение составляет вирус гриппа птиц А (Н5N1) в Сахалинской области.

В пресс-службе пояснили, что в рамках проводимого мониторинга в прошлом году было исследовано свыше 15 тысяч образцов биоматериала как от диких, так и от домашних птиц и свиней.

В Роспотребнадзоре указали, что также было проведено исследование порядка 7,8 тысячи проб материала от людей, которые в ходе рабочей деятельности контактировали с птицами. В результате была выявлена мутация, которая может обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих.

Также Роспотребнадзор ввел дополнительный мониторинг ситуации с гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров. В надзорном ведомстве отметили, что эти меры были приняты из-за значительного числа вспышек гриппа птиц А (H5N1) на молочных фермах в США.

17 февраля сообщалось, что специалисты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. Сообщалось, что вирус обнаружили у трех ветеринаров, которые работали с крупным рогатым скотом. Помимо этого, было зафиксировано еще два случая заражения, однако источник оказался неясным.