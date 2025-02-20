Врач спас ребенка с пятикратным обвитием пуповиной

В Карасукском районе врач помог родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Частота этой патологии составляет всего 22%. Но обычно петля одна и она практически не влияет на роды. Многократное обвитие же встречается намного реже, в среднем в 4% случаев. Тут уже возникает риск гипоксии плода.

Роженица, у которого ребенок был с пятикратным обвитием пуповиной, поступила в Карасукскую больницу из Купинского района. Ей уже приготовили операционную для кесарево. Но опытный гинеколог помог мамочоке справиться самостоятельно.

— Роды были самопроизвольные и своевременные, при доношенной беременности. От начала длились шесть часов. И весь период велась непрерывная запись КТГ, кардиотокографии, где отслеживалось сердцебиение плода. Такие случаи бывают очень редко, а в моей практике – впервые, — рассказал Иван Шустов, заведующий акушерским отделением Карасукской ЦРБ, который и принимал роды.

Так на свет появилась здоровая девочка весом 3 килограмма 150 граммов, ростом 51 сантиметр. А на четвёртые сутки малышку вместе с мамой выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о том, что новосибирские врачи спасли 12-летнюю спортсменку с разрывом почки. Читайте также: хирурги пришили мужчине отрезанную кисть руки.