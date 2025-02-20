Пациенты с рассеянным склерозом начали получать инновационную терапию

Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать терапию инновационными отечественными препаратами дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а, включенными в перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарств, применяемых при лечении высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Biocad.

"Российские пациенты с рассеянным склерозом начали бесплатно получать препараты дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а, включенные в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН. В 2025 году инновационные лекарственные средства, разработанные учеными Biocad, станут доступны для 4 тыс. пациентов", - говорится в сообщении.

Широкая доступность лекарств стала возможной благодаря их внесению в перечни ЖНВЛП и ВЗН в 2024 году. По словам экспертов, включение препаратов дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а в эти перечни позволит обеспечить терапией на 11 и 17% больше пациентов соответственно по сравнению с зарубежными аналогами без увеличения нагрузки на бюджет здравоохранения. В компании напомнили, что в рамках программы 14 ВЗН препараты закупаются за счет государства и выдаются пациентам бесплатно в аптеках или стационарах во всех регионах России.

Дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а стали первыми российскими оригинальными препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза. Оба лекарственных средства зарегистрированы Минздравом России в 2023 году. Сампэгинтерферон бета-1а представляет собой пегилированный интерферон, а дивозилимаб - моноклональное антитело. На разработку, доклинические и клинические исследования инновационных лекарственных средств ученым Biocad потребовалось 10 лет. Полный цикл их производства осуществляется на территории России, подчеркнули в компании.