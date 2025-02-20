В США этой зимой число смертей от сезонного гриппа превысило количество летальных исходов от COVID-19, что происходит впервые за последние пять лет.

Число смертей этой зимой от сезонного гриппа в США впервые за пять лет обошло количество летальных исходов от вируса COVID-19, передает Bloomberg со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США.

В материале агенства говорится: «Этой зимой в США грипп обходит COVID-19 как более смертоносный вирус. Впервые за пять лет сезонное заболевание взяло верх над пандемическим патогеном».

В этом сезоне преобладают штаммы H1N1 и H3N2, при этом последний вызывает более тяжелые заболевания. Агентство сообщает, что с начала распространения COVID-19 в 2020 году в США от него погибло в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Однако, согласно новым предварительным данным CDC, в 2025 году ситуация изменилась.

По оценкам CDC, с октября 2024 года в США гриппом заболели не менее 29 млн. человек, 370 тыс. были госпитализированы, 16 тыс. скончались. Эксперты наблюдают снижение смертности от COVID-19, что связывают с ростом иммунитета у людей и эволюцией вируса.

Профессор медицины Питер Чин-Хонг отметил, что рост смертности от гриппа связан с низким уровнем вакцинации и несвоевременным лечением.

Отметим, как говорится в опубликованном Белым домом в феврале документе с разъяснениями причин введения торговых пошлин против Китая, пандемия COVID-19 возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане, что привело к убыткам американской экономики в 14 трлн долларов.

Между тем президент США подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации.