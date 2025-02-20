В России стал актуален вопрос хирургического лечения ожирения

Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро. Такие операции нужно делать, в том числе и детям, так как число молодых людей с лишним весом растет. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он пояснил, что при ожирении у ребенка возникает булемия - «волчий голод», то есть без еды у него начинается истерика.

Россия находится в первой десятке стран по темпам увеличения числа граждан молодого возраста с большим лишним весом. Онищенко отмечает, что нарушилась культура питания, сейчас многие отказываются от привычного завтрака, обеда и ужина за столом, выбирая вместо этого «крафт-пакет с картошкой».

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении, в частности, планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование.