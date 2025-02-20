Как российский школьник пять лет жил с куском металла в носу

Зловоние и гной. Как российский школьник 5 лет жил с куском металла в носу
Подросток обратился в Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1 с жалобами на гной в носу. Выяснилось, что в его ноздре находилось инородное тело, с которым он проходил 5 лет. Что потребовалось для спасения юного пациента — читайте далее в материале.
С чего всё началось
Воронежский школьник посетил ЛОР-врача из-за неприятного запаха и непрекращающихся гнойных выделений из носа, рассказали в медучреждении.
Мальчик уточнил, что 5 лет ходит с инородным телом в носовой полости. При этом ранее он не обращался к медикам.
Рентген показал, что в правой ноздре юноши находится кусок металла.
Это привело к развитию гнойного гайморита, в связи с этим потребовалась операция.
Что было дальше
Доктора сначала пытались извлечь предмет из ноздри под местной анестезией, а потом под общей.
Первая операция не привела к должному результату, поскольку удалить инородное тело помешала грануляционная ткань (она образуется при заживлении ран).
Во время второго вмешательства врачам пришлось сделать пункцию верхнечелюстной пазухи (прокол тонкой костной перегородки и удаление гноя). Всё прошло удачно.
Когда подросток вылечил гнойный синусит, его отпустили домой. Школьника выписали уже на седьмой день после процедуры, уточнили в больнице.
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Медики восстановили орган из ребра. Как проходило вмешательство — читайте в материале «Секрета».