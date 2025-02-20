Как российский школьник пять лет жил с куском металла в носу

Подросток обратился в Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1 с жалобами на гной в носу. Выяснилось, что в его ноздре находилось инородное тело, с которым он проходил 5 лет. Что потребовалось для спасения юного пациента — читайте далее в материале.

С чего всё началось

Воронежский школьник посетил ЛОР-врача из-за неприятного запаха и непрекращающихся гнойных выделений из носа, рассказали в медучреждении.

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Мальчик уточнил, что 5 лет ходит с инородным телом в носовой полости. При этом ранее он не обращался к медикам.

Рентген показал, что в правой ноздре юноши находится кусок металла.

Это привело к развитию гнойного гайморита, в связи с этим потребовалась операция.

© Коллаж: «Секрет фирмы», [Страница «БУЗ ВО "ВОДКБ №1"» во «Вконтакте»]

Что было дальше

Доктора сначала пытались извлечь предмет из ноздри под местной анестезией, а потом под общей.

Первая операция не привела к должному результату, поскольку удалить инородное тело помешала грануляционная ткань (она образуется при заживлении ран).

Во время второго вмешательства врачам пришлось сделать пункцию верхнечелюстной пазухи (прокол тонкой костной перегородки и удаление гноя). Всё прошло удачно.

Когда подросток вылечил гнойный синусит, его отпустили домой. Школьника выписали уже на седьмой день после процедуры, уточнили в больнице.

Новый нос из ребра

Пожилого жителя Ростовской области избили до полусмерти, из-за чего его нос стал выглядеть расплющенным.

Пенсионера беспокоил его внешний вид, поэтому он решился на операцию.

Медики восстановили орган из ребра. Как проходило вмешательство — читайте в материале «Секрета».