В Минздраве предложили оценивать репродуктивное здоровье до 14 лет

Сейчас такие осмотры проводятся по достижении этого возраста, но сроки «надо пересмотреть и сдвинуть влево».

Об этом заявила замглавы ведомства Евгения Котова. Выступая на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде, чиновница подчеркнула, что «сейчас у детей период становления и созревания функций начинается раньше».

В январе Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок медосмотров не только взрослых, но и детей. Цель — более ранее выявление репродуктивных заболеваний.

С 2024 года пройти обследование на возможность иметь детей могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет. Этот осмотр включён в диспансеризацию.