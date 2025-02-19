Почему часто сводит ноги и можно ли избавиться от судорог навсегда

Резкая боль, напряженные мышцы и ощущение, будто ногу сдавливает тисками — знакомое чувство? Судороги в ногах могут появляться как у спортсменов, так и у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Однократный эпизод может быть случайностью, но если мышцы ног сводит регулярно, это повод задуматься о причинах.

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Почему возникает это неприятное состояние? Можно ли от него раз и навсегда избавиться? И какие привычки помогут предотвратить судорожный синдром? На эти вопросы в беседе с. «‎Рамблером» ответил главный врач клиники «Остео Нейро» Олег Лоскутов.

Почему сводит ноги: основные причины

Судороги — это непроизвольное сокращение мышц, которое сопровождается болью и ощущением сильного напряжения. В основе этого явления лежат нарушения электролитного баланса, кровообращения или нервной регуляции мышц.

1. Дефицит микроэлементов

Мышцы нуждаются в калии, магнии и кальции — именно эти элементы отвечают за нервно-мышечные импульсы. Их нехватка может приводить к спонтанным сокращениям мышц.

Магний — расслабляет мышцы, предотвращает их чрезмерное возбуждение. Дефицит вызывает ночные судороги, раздражительность, усталость.

Калий — отвечает за передачу нервных импульсов. Недостаток приводит к дрожи, слабости и судорогам.

Кальций — участвует в сокращении мышц. Дефицит может вызывать онемение, покалывание и спазмы.

«Дефицит этих элементов часто наблюдается у людей, которые неправильно питаются, злоупотребляют кофеином, алкоголем или жесткими диетами. Поэтому важно следить за рационом и не исключать продукты, богатые минералами», — подчеркивает эксперт.

Что делать? Включить в рацион орехи, бананы, зелень, молочные продукты и отказаться от «мусорной» еды с избытком соли и консервантов.

2. Обезвоживание

Недостаток жидкости приводит к загустеванию крови, нарушению кровообращения и дисбалансу электролитов, что может провоцировать судороги. Особенно часто это происходит при высоких температурах, интенсивных тренировках или злоупотреблении кофеином и алкоголем.

Что делать? Выпивать не менее 1,5–2 литров воды в день. Если занимаетесь спортом или находитесь в жарком климате — увеличивать потребление жидкости.

3. Нарушение кровообращения

Если мышцы получают недостаточно кислорода, они быстрее устают и начинают сокращаться спонтанно. Такое часто бывает при варикозном расширении вен, сидячем образе жизни или сдавливании сосудов неудобной обувью.

«Важно правильно подбирать обувь, а при необходимости — использовать ортопедические стельки. Это поможет избежать перегрузки мышц и неправильного распределения нагрузки», —поясняет врач-остеопат.

Что делать? Избегать длительного сидения в одной позе, больше двигаться, подбирать удобную обувь и при необходимости — ортопедические стельки.

4. Чрезмерные физические нагрузки

Интенсивные тренировки, особенно без разогрева и растяжки, могут перегружать мышцы, вызывая их спазмы. Особенно это касается ног, стоп и икроножных мышц.

Что делать? Перед занятиями делать разминку, после — растяжку. Не забывать про восстановительные упражнения — пилатес, йогу, плавание.

5. Стресс и нервное перенапряжение

При хроническом стрессе организм вырабатывает больше кортизола, который влияет на усвоение кальция и магния, вызывая мышечные спазмы.

Что делать? Уменьшить стресс, добавить в жизнь больше отдыха, нормализовать режим сна.

Что делать при внезапной судороге?

Изменить положение тела: пройтись, восстановить кровоснабжение. Сделать массаж: интенсивно размять сведенную мышцу. Растянуть мышцы: потянуть носок на себя. Применить народный метод: слегка уколоть сведенную мышцу булавкой (но не переусердствовать).

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Можно ли вылечить судороги?

Если судороги повторяются регулярно, необходимо для начала найти их первопричину. Для этого следует пройти диагностику, которая включает:

УЗИ вен и артерий – для оценки состояния сосудов,

– для оценки состояния сосудов, МРТ позвоночника – при подозрении на проблемы с нервной системой,

– при подозрении на проблемы с нервной системой, Биохимический анализ крови – для выявления дефицита микроэлементов.

Выбор метода лечения зависит от причины. Чаще всего помогают:

медикаментозная терапия – препараты, содержащие магний, калий, кальций; физиотерапия и массаж – для улучшения кровообращения; коррекция питания – увеличение потребления продуктов, богатых калием, кальцием и магнием, отказ от фастфуда; физическая активность – плавание, йога, ЛФК; гидратация – контроль потребления воды, особенно при жаре или нагрузках; обувь и стельки – подбор по рекомендации специалиста; режим дня – нормализация сна и отдыха, избегание хронической усталости.

«Выполнение этих рекомендаций и своевременное обращение к специалисту позволят избежать хронических судорог и значительно улучшить качество жизни», — резюмирует Лоскутов.

Если судороги не проходят, становятся регулярными или сопровождаются болью, важно обратиться к врачу – это может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих медицинского и в некоторых случаях хирургического вмешательства.

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