Врач перенес инфаркт, когда спасал пациента с сердечным приступом

Врач из Канады понял, что пережил инфаркт, когда спасал жизнь пациента с сердечным приступом. Необычную историю пересказывает «Доктор Питер».

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Доктор Крис Лорето из клиники Timmins and District Hospital на протяжении нескольких месяцев ощущал боли в груди во время утренних пробежек. Даже будучи врачом, он не придавал им значения, полагая, что причиной является кислотный рефлюкс. Лорето принимал таблетки, однако эффекта они не давали.

Впоследствии боли усилились — после игры в хоккей с друзьями у доктора заболели зубы и уши. Несмотря ни на что, он продолжил ходить на работу — и на операционный стол к нему попал мужчина с обширным инфарктом.

Лорето успешно спас жизнь пациента и затем встретился с его супругой. Во время разговора он осознал, что излагаемая ей предыстория болезни мужа очень напоминает ему его собственную — симптомы были аналогичными. Доктор решил немедленно обследоваться, и его коллеги подтвердили, что он также перенес инфаркт.

«Мы умеем позаботиться о других, но забываем о себе Возникает чувство незаменимости и пуленепробиваемости. Я даже допустить не мог, что со мной может случиться подобное. Эта история — отличный повод задуматься о себе. Важно обращать внимание на любые тревожные звоночки: тошноту, одышку, странную боль во время физической нагрузки», — суммировал мораль всей этой истории сам врач.

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