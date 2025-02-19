Что такое синдром Аспергера и как его распознать

Синдром Аспергера — заболевание, очень похожее на аутизм, но с менее жесткими симптомами, позволяющее человеку при соответствующем лечении и коррекции стать успешным и в работе, и в личной жизни. Это врожденное расстройство психического развития, которое мешает людям эффективно общаться с другими, выражать свои мысли, распознавать чужие эмоции. К тому же, люди с синдромом Аспергера отличаются большой любовью к деталям, упорядоченности и узкой сферой интересов.

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У заболевания есть как минусы, так и определенные плюсы. К преимуществам людей с таким диагнозом можно отнести тот факт, что среди страдающих этим расстройством есть гении и лауреаты Нобелевской премии.

«Красный Север» расскажет, как распознать симптомы синдрома Аспергера, каковы особенности поведения людей с таким заболеванием, и как его можно лечить.

Как появилось понятие синдрома Аспергера

Заболевание получило свое название по имени австрийского психиатра и педиатра Ганса Аспергера, который в 1944 году занимался обследованием детей с проблемами невербальной коммуникации. Эти дети не проявляли сочувствия к сверстникам и отличались неуклюжестью в речи и поведении, из-за чего страдали, так как отвергались обществом сверстников. Аспергер дал определение психическому расстройству — «аутичная психопатия». А его имя синдрому присвоила английский психиатр Лорна Уинг в 1981 году.

Синдромом Аспергера стала считаться форма расстройства аутистического спектра (РАС), влияющая на способность человека взаимодействовать с другими людьми и воспринимать мир. Болезнь у каждого пациента проявляется разными симптомами и степенью их тяжести.

Причины возникновения болезни Аспергера

В среднем, синдромом Аспергера страдает около 0,06% населения, но это не уточненные данные.

Согласно исследованиям, первые признаки заболевания появляются в младенчестве или в возрасте от года до трех лет. Чаще всего синдромом страдают мужчины.

Что касается причин заболевания, то у науки пока нет точных данных об этом, однако у ученых есть несколько версий. К вероятным причинам относят генетическую предрасположенность, химические вещества или лекарства, принимаемые беременными женщинами, а также некоторые вирусы и болезни, перенесенные во время и после беременности, и аутоиммунную реакцию материнского организма.

Признаки и симптомы синдрома Аспергера

Чаще всего синдром Аспергера определяют у детей в возрасте от 4 до 11 лет. Но немало случаев, когда о своем заболевании узнает уже взрослый человек, хотя во взрослом возрасте распознать болезнь сложнее.

К признакам расстройства в психическом поведении относятся:

1. Нетипичная манера речи

Детям с РАС свойственна речь с богатым и сложным словарным запасом, они могут очень «умно» говорить. Их даже называют «маленькими профессорами». И все же у них возникают трудности с пониманием образного языка, и они, как правило, используют буквальные значения слов, пишет в своем исследовании психотерапевт Дмитрий Серегин.

Речь аспи — детей и взрослых — часто монотонная, без эмоциональных интонаций, мимика и жестикуляция скудная или их нет вообще. Таким людям свойственна формальная речь, многословие, «заумь» и резкие переходы на другую тему, непонимание нюансов, сарказма, буквальные интерпретации, перепады в громкости, ритме и высоте речи, странные интонации и ударения.

2. Нарушение социального взаимодействия

Иногда родители не замечают отклонений в психике у детей. Первые явные признаки проявляют в яслях и детсаду, когда ребенок начинает общаться со сверстниками. Аспи не умеют эффективно общаться с другими людьми, четко выражать свои мысли и чувства, распознавать чужие эмоции, выражать сочувствие.

Человек с синдромом Аспергера может очень долго и многословно общаться на любимую тему, не замечая при этом, что его собеседник устал и хочет прекратить разговор или сменить тему.

3. Различие восприятия

У людей с синдромом Аспергера слуховое и зрительное восприятие часто отличается от обычного.

4. Важность порядка

Людям с синдромом Аспергера свойственны повторяющиеся действия, они придают важное значение порядку и расписанию. Часто они придерживаются повторяющихся ритуалов приветствия, ходят одним и тем же путем, едят одну и ту же пищу каждый день. Любые перемены могут выбить их из колеи и даже привести в состояние паники.

5. Зацикленность

Аспи зацикливаются на одной работе или на одном увлечении. Их круг интересов узок и однообразен. Но при этом они могут достичь больших успехов в том, на чем зациклены. Типичный пример такого человека описан в романе «Человек-комбини» (автор — Саяка Мурата).

6. Неуклюжесть в движениях

Аспи часто неуклюжи, но это не отражается на их умственных способностях. Они могут быть очень умны, но при этом с трудом застегивают пуговицы, завязывают шнурки.

Таким детям сложно участвовать в играх, они могут не понимать, как заниматься спортом, ловить мяч или прыгать через скакалку. Аспи испытывают трудности с координацией движений и часто спотыкаются, отличаются странной походкой.

Исправить ситуацию помогают плавание или катание на лошади.

7. Повышенная сенсорная чувствительность

Людей с синдромом Аспергера очень раздражают яркий свет и любые шумы, а также грубые ткани и текстуры, прикосновения других людей. Они стараются избегать всех этих раздражителей, а также зрительного контакта с другими людьми.

Но все эти особенности поведения могут разниться у разных людей, быть у кого-то более заметны, у кого-то менее выражены.

Знаменитости с синдромом Аспергера

Многие люди с таким расстройством аутического спектра все же добиваются заметных успехов в жизни — строят блестящую карьеру, создают семью, не испытывают проблем с общением.

Возможно, именно этот вид расстройства психики даже помог им достичь многого в жизни.

Некоторые известные люди, страдавшие синдромом Аспергера — изобретатель Стив Джобс; лауреат Нобелевской премии в области экономических наук Вернон Л. Смит; ученые — Никола Тесла, Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн; композитор Моцарт; художники — Микеланджело и Энди Уорхол; писатели — Льюис Кэрролл и Г. Х. Андерсен; актер и комик Дэн Эйкройд; кинорежиссеры — Стэнли Кубрик и Тим Бёртон.

Диагностика и лечение синдрома Аспергера

Прежде всего, нужно провести точную диагностику расстройства у врача. Диагностику детям проводят психиатр, психолог, педиатр, педагог и логопед, а взрослые обращаются к психиатру.

Полностью вылечить РАС нельзя. Но можно свести к минимуму его симптомы, чтобы они не мешали человеку жить полноценной жизнью.

Печальные последствия запущенной болезни — развитие тревожности и склонность к тяжелым депрессиям из-за неприятия обществом таких людей. Особенно сложно приходится детям, которые рискуют стать изгоями в коллективе сверстников.

Но чем раньше будет выявлен синдром, тем проще уменьшить его симптоматику. Пациенты с этим синдромом после лечения могут почти не отличаться от обычных людей, испытывая лишь небольшие коммуникативные трудности.

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