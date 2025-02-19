Врачи помогли 129-килограммовой женщине в борьбе с ожирением

К врачам больницы в подмосковной Черноголовке обратилась 59-летняя женщина, которая страдала ожирением 3 степени. Пациентка пыталась похудеть, что вес только рос. Это привело к развитию целого ряда серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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«Пациентке выполнили продольную резекцию желудка лапароскопическим методом. Мы удалили часть органа, где происходит выработка гормонов голода. В результате операции объем желудка уменьшается примерно в 10 раз и снижается уровень сахара в крови, это одна из новейших методик эффективной борьбы с ожирением», - отметил заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Зинатулин.

Операция прошла успешно, пациентке выбрали грамотные реабилитационные мероприятия. Спустя два месяца ее вес снизился до 104 килограмм. В Подмосковье такие вмешательства в больнице проводятся по направлению врача бесплатно, по полису ОМС.