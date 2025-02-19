Мужчина отдохнул в Таиланде и попал в больницу с загадочной болезнью

72-летний отец шестерых детей поехал в тур по Таиланду с другом и попал в больницу с загадочной болезнью. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным таблоида, британец Рэймонд Уоллес из Девона сначала путешествовал по Индии, после чего приятель предложил отправиться в Таиланд. 14 февраля он обратился в больницу города Хуахин с жалобами на затрудненное дыхание. Врачи ввели ему успокоительное и подключили мужчину к аппарату ИВЛ.

В тот же день медики связались с семьей пациента и потребовали оплатить его лечение. Оказалось, что на момент его прибытия в Таиланд срок туристической страховки уже истек, из-за чего все траты легли на плечи семьи. Но больше всего детей напугала неизвестная болезнь отца: врачи давали разные данные о его состоянии.

Так, сначала они подозревали пневмонию, затем острый респираторный дистресс-синдром, а в конце и вовсе заявили о проблемах с почками.

Известно, что семье придется платить 3 тысячи фунтов стерлингов (346 тысяч рублей) в сутки за нахождение Уоллеса в больнице. Если состояние пациента ухудшится, его переведут в медучреждение в Бангкоке. Дочь и сын британца уже вылетели к нему в Таиланд.

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