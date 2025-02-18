Хирурги прооперировали женщину, которую укусила домашняя кошка

Медики центра ГКБ имени Ерамишанцева оказали помощь пожилой женщине, у которой загноилась рука после укуса домашней кошки, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

« В ц е н т р Г К Б и м е н и Е р а м и ш а н ц е в а о б р а т и л а с ь ж е н щ и н а 7 0 л е т с п о д о з р е н и е н а г н о й н о е з а б о л е в а н и е л е в о й к и с т и . В с е р е д и н е д е к а б р я е е у к у с и л а д о м а ш н я я к о ш к а , к о т о р а я б ы л а п р и в и т а . З а т р и н е д е л и д о м а ш н е г о л е ч е н и я г н о й н ы й п р о ц е с с п р о г р е с с и р о в а л и с т а л б е с п о к о и т ь ж е н щ и н у – о н а о б р а т и л а с ь в ц е н т р б о л ь н и ц ы н а п р и е м к в р а ч у - х и р у р г у » , – с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Там пояснили, что пациентке вскрыли и дренировали гнойный очаг, удалили поврежденные костные участки.