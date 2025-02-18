Хирурги прооперировали женщину, которую укусила домашняя кошка

Московские врачи прооперировали женщину, которую укусила домашняя кошка
Медики центра ГКБ имени Ерамишанцева оказали помощь пожилой женщине, у которой загноилась рука после укуса домашней кошки, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
«В центр ГКБ имени Ерамишанцева обратилась женщина 70 лет с подозрение на гнойное заболевание левой кисти. В середине декабря ее укусила домашняя кошка, которая была привита. За три недели домашнего лечения гнойный процесс прогрессировал и стал беспокоить женщину – она обратилась в центр больницы на прием к врачу-хирургу», – сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что пациентке вскрыли и дренировали гнойный очаг, удалили поврежденные костные участки.
«Перед выпиской ей дали рекомендации по дальнейшему заживлению раны и начальным этапам функциональной реабилитации, такие как тейпирование, активная и пассивная разработка. Все это позволит женщине вернуться к обычной жизни без боли в руке», – подчеркнули в департаменте.